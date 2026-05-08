ABŞ 70-dən çox tankerin İran limanlarına daxil olmasına imkan vermir

ABŞ qüvvələri 70-dən çox tankerin İran limanlarına daxil olmasının qarşısını alır.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığının (CENTCOM) "X" səhifəsində dərc olunan məlumatında qeyd olunur.

"Hazırda ABŞ qüvvələri 70-dən çox tankerin İran limanlarına daxil olmasının və ya həmin limanlardan çıxmasının qarşısını alır. Bu ticarət gəmilərinin ümumi daşıma potensialı 166 milyon bareldən çox İran neftini əhatə edir ki, bunun da təxmini dəyəri 13 milyard dollardan artıqdır.

CENTCOM aşağıdakı məlumatları təqdim edib:

Uyğunluğun təmin olunması üçün 50-dən çox gəminin marşrutu dəyişdirilib

73 tanker 166 milyon barel İran neftini daşıya bilmir

13 milyard dollardan artıq vəsait İran rəhbərliyinə çatmır

Əməliyyatın icrasında iştirak edir:

15 000-dən çox hərbçi

200-dən çox təyyarə

20-dən çox hərbi gəmi

İstifadə olunan vasitələrin növləri

Aviadaşıyıcılar

Amfibiya hücum gəmiləri

Amfibiya nəqliyyat-dok gəmiləri

Desant gəmiləri

İdarəolunan raketli esmineslər

Kəşfiyyat, müşahidə və nəzarət təyyarələri

Sahilboyu döyüş gəmiləri

Quru və dəniz bazalı döyüş təyyarələri

Pilotsuz uçuş aparatları

Yanacaq doldurma təyyarələri

Helikopterlər