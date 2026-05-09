Azərbaycanın valyuta bazarının həftəlik icmalı

Bu həftə manatın ABŞ dollarına nisbətdə məzənnəsi dəyişməz qalıb.

Day.Az Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən xəbər verir ki, həftənin yekunlarına əsasən orta çəkili məzənnə 1,7000 manat təşkil edib.

Azərbaycan manatının dollara nisbətdə rəsmi məzənnəsi

27 aprel

1.7000

4 may

1.7000

28 aprel

1.7000

5 may

1.7000

29 aprel

1.7000

6 may

1.7000

30 aprel

1.7000

7 may

1.7000

1 may

1.7000

8 may

1.7000

Həftəlik orta qiymət

1.7000

Həftəlik orta qiymət

1.7000

Həftə ərzində manatın avroya nisbətdə rəsmi məzənnəsi 0,0012 manat artıb. Orta çəkili məzənnə əvvəlki həftə ilə müqayisədə 0,00326 manat yüksələrək 1 avro üçün 1,99332 manat təşkil edib.

 
Azərbaycan manatının avroya nisbətdə rəsmi məzənnəsi

27 aprel

1.9935

4 may

1.9938

28 aprel

1.9911

5 may

1.9850

29 aprel

1.9899

6 may

1.9951

30 aprel

1.9824

7 may

1.9977

1 may

1.9934

8 may

1.9950

Həftəlik orta qiymət

1.99006

Həftəlik orta qiymət

1.99332

Bu həftə manatın 100 Rusiya rubluna nisbətdə rəsmi məzənnəsi 0,0132 manat artıb. Orta çəkili məzənnə əvvəlki həftə ilə müqayisədə 0,00394 manat yüksələrək 100 rubl üçün 2,26822 manat təşkil edib.

Azərbaycan manatının 100 rubla nisbətdə rəsmi məzənnəsi

27 aprel

2.2576

4 may

2.2704

28 aprel

2.2677

5 may

2.2641

29 aprel

2.2600

6 may

2.2513

30 aprel

2.2701

7 may

2.2717

1 may

2.2660

8 may

2.2836

Həftəlik orta qiymət

2.26428

Həftəlik orta qiymət

2.26822

Manatın türk lirəsinə nisbətdə rəsmi məzənnəsi isə bu həftə 0,0001 manat azalıb. Orta çəkili məzənnə də əvvəlki həftə ilə müqayisədə 0,0001 manat enərək 0,0376 manat təşkil edib.

Azərbaycan manatının türk lirəsinə nisbətdə rəsmi məzənnəsi

27 aprel

0.0378

4 may

0.0376

28 aprel

0.0377

5 may

0.0376

29 aprel

0.0377

6 may

0.0376

30 aprel

0.0376

7 may

0.0376

1 may

0.0376

8 may

0.0375

Həftəlik orta qiymət

0.0377

Həftəlik orta qiymət

0.0376