Azərbaycanın valyuta bazarının həftəlik icmalı
Bu həftə manatın ABŞ dollarına nisbətdə məzənnəsi dəyişməz qalıb.
Day.Az Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən xəbər verir ki, həftənin yekunlarına əsasən orta çəkili məzənnə 1,7000 manat təşkil edib.
|
Azərbaycan manatının dollara nisbətdə rəsmi məzənnəsi
|
27 aprel
|
1.7000
|
4 may
|
1.7000
|
28 aprel
|
1.7000
|
5 may
|
1.7000
|
29 aprel
|
1.7000
|
6 may
|
1.7000
|
30 aprel
|
1.7000
|
7 may
|
1.7000
|
1 may
|
1.7000
|
8 may
|
1.7000
|
Həftəlik orta qiymət
|
1.7000
|
Həftəlik orta qiymət
|
1.7000
Həftə ərzində manatın avroya nisbətdə rəsmi məzənnəsi 0,0012 manat artıb. Orta çəkili məzənnə əvvəlki həftə ilə müqayisədə 0,00326 manat yüksələrək 1 avro üçün 1,99332 manat təşkil edib.
|Azərbaycan manatının avroya nisbətdə rəsmi məzənnəsi
|
27 aprel
|
1.9935
|
4 may
|
1.9938
|
28 aprel
|
1.9911
|
5 may
|
1.9850
|
29 aprel
|
1.9899
|
6 may
|
1.9951
|
30 aprel
|
1.9824
|
7 may
|
1.9977
|
1 may
|
1.9934
|
8 may
|
1.9950
|
Həftəlik orta qiymət
|
1.99006
|
Həftəlik orta qiymət
|
1.99332
Bu həftə manatın 100 Rusiya rubluna nisbətdə rəsmi məzənnəsi 0,0132 manat artıb. Orta çəkili məzənnə əvvəlki həftə ilə müqayisədə 0,00394 manat yüksələrək 100 rubl üçün 2,26822 manat təşkil edib.
|Azərbaycan manatının 100 rubla nisbətdə rəsmi məzənnəsi
|
27 aprel
|
2.2576
|
4 may
|
2.2704
|
28 aprel
|
2.2677
|
5 may
|
2.2641
|
29 aprel
|
2.2600
|
6 may
|
2.2513
|
30 aprel
|
2.2701
|
7 may
|
2.2717
|
1 may
|
2.2660
|
8 may
|
2.2836
|
Həftəlik orta qiymət
|
2.26428
|
Həftəlik orta qiymət
|
2.26822
Manatın türk lirəsinə nisbətdə rəsmi məzənnəsi isə bu həftə 0,0001 manat azalıb. Orta çəkili məzənnə də əvvəlki həftə ilə müqayisədə 0,0001 manat enərək 0,0376 manat təşkil edib.
|
Azərbaycan manatının türk lirəsinə nisbətdə rəsmi məzənnəsi
|
27 aprel
|
0.0378
|
4 may
|
0.0376
|
28 aprel
|
0.0377
|
5 may
|
0.0376
|
29 aprel
|
0.0377
|
6 may
|
0.0376
|
30 aprel
|
0.0376
|
7 may
|
0.0376
|
1 may
|
0.0376
|
8 may
|
0.0375
|
Həftəlik orta qiymət
|
0.0377
|
Həftəlik orta qiymət
|
0.0376
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре