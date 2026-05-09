57 yaşlı kişi sexdə faciəvi şəkildə öldü

Qaradağ rayonunda bədbəxt hadisə baş verib.

Day.Az xəbər verir ki, hadisə mayın 8-də Lökbatan qəsəbəsinin ərazisində yerləşən mərmər sexində qeydə alınıb.

Biləsuvar rayon sakini 1969-cu il təvəllüdlü Azər Babayev işləyən zaman mərmər daşının qırılıb başına dəyməsi nəticəsində ölüb.

Araşdırma aparılır.