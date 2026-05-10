Prezident İlham Əliyev Zəngilan şəhərində sakinlərlə görüşüb, “Zangilan City Park Hotel”in təməlini qoyub

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev mayın 10-da Zəngilan şəhərində inşa edilmiş 104 mənzilli birinci yaşayış kompleksinin açılışında iştirak edib, buraya köçən ailələrlə görüşüb, çıxış edib və sakinlərə mənzillərin açarlarını təqdim edib.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, sonra dövlətimizin başçısı Zəngilan şəhərində "Zangilan City Park Hotel"in təməlini qoyub.