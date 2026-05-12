Hərbi qulluqçuların minaya düşməsi faktı ilə bağlı araşdırma aparılır

Bu barədə Day.Az-a Hərbi Prokurorluqdan məlumat verilib.

"Azərbaycan Respublikasının Hərbi Prokurorluğundan verilən məlumata əsasən, Müdafiə Nazirliyinin N saylı hərbi hissəsinin hərbi qulluqçuları, əsgərlər Məhəmməd Hüseynov və Kamil Qaflanovun mayın 11-də Kəlbəcər rayonu ərazisində minanın partlaması nəticəsində xəsarət almaları faktı ilə bağlı Kəlbəcər Hərbi Prokurorluğunda araşdırma aparılır", - məlumatda deyilir.