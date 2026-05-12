Bakı Limanında ötürücülük qabiliyyəti artırılacaq - Arif Ağayev
Türkmənistanda istehsal olunmuş ilk quru yük daşıyıcısı "Gadamly" gəmisinin Xəzər sularında üzməyə başlaması, istehsalı, istismara verilməsi bizim əlaqələrimizin daha da sıx olması üçün bir işarətdir.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu fikirləri Bakı Limanında "Gadamly" gəmisinin qarşılanma mərasimi zamanı "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC sədrinin müavini Arif Ağayev deyib.
O bildirib ki, Orta Dəhliz artıq bir ciddi alternativə çevrilməyə doğru gedir, onun əhəmiyyəti artır:
"Bu dəhliz üzərində olan ölkələr hər biri öz infrastrukturunu təkmilləşdirməli, artan yük həcminə cavabdehlik verə biləcək bir hala gətirməlidir. Biz Azərbaycan Dəmir Yolları olaraq, Bakı Beynəlxalq Dəniz Limanı olaraq öz infrastrukturumuzu genişləndiririk. Əsas dəmir yolu üzərindəki yollar təkmilləşdirilir, yeni lokomotivlər, vaqonlar alınır".
ADY rəsmisi qeyd edib ki, dəniz limanında bugünkü ötürücülük qabiliyyəti 150 min TEU-dur.
"Amma hazırda gedən işlər nəticəsində dibdərinləşdirmə işləri, yeni alınacaq avadanlıqlar ilə bu həcmi 260 min TEU-ya çatdıracağıq".
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре