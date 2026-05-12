Azərbaycanın şəhərsalma tarixi: Sivilizasiya ocağından beynəlxalq dialoq mərkəzinə
Şəhərlər bəşər tarixinin ən mühüm nailiyyətlərindən biri hesab olunur. İnsan cəmiyyətinin siyasi, iqtisadi və mədəni inkişafı məhz şəhərlərin formalaşması ilə yeni mərhələyə qədəm qoyub. Dövlət idarəçiliyi, elm, təhsil, sənaye, ticarət və incəsənət mərkəzləri əsasən şəhərlərdə cəmləşdiyi üçün şəhərlər yalnız yaşayış məkanı deyil, həm də sivilizasiyanın aparıcı qüvvəsinə çevrilib. Tarix boyu xalqların inkişaf səviyyəsi onların qurduğu şəhərlərin quruluşunda, memarlığında və ictimai həyatında öz əksini tapıb.
Tarixi araşdırmalar göstərir ki, ilk şəhər tipli yaşayış məntəqələri təxminən doqquz min il əvvəl Neolit dövründə yaranmağa başlayıb. İnsanların köçəri həyat tərzindən oturaq həyata keçməsi əkinçilik və sənətkarlığın inkişafını sürətləndirib, nəticədə daha böyük və planlı yaşayış məkanları meydana çıxıb. Yaxın Şərqdə yerləşən İerixon, Dəməşq, Biblos, Çatalhöyük və Fəyum kimi qədim məskənlər ilkin şəhər mədəniyyətinin ən qədim nümunələri hesab olunur. Bu şəhərlər təkcə yaşayış məkanı deyil, həm də ticarət, dini ayinlər və ictimai münasibətlərin mərkəzi olub.
Müasir dövrdə urbanizasiya dünyanın ən sürətli sosial proseslərindən birinə çevrilib. Hazırda dünya əhalisinin yarısından çoxu şəhərlərdə yaşayır və bu göstərici ildən-ilə artır. Şəhərlərin böyüməsi iqtisadi inkişaf və texnoloji tərəqqi üçün geniş imkanlar yaratsa da, bir sıra ciddi problemləri də özü ilə gətirir. Əhali sıxlığının artması, nəqliyyat yüklənməsi, hava çirklənməsi, işsizlik, sosial bərabərsizlik və ekoloji problemlər müasir şəhərlərin əsas çağırışları sırasında yer alır. Şəhərlər dünya üzrə istehlak olunan enerjinin böyük hissəsini istifadə edir, eyni zamanda atmosferə atılan istixana qazlarının əhəmiyyətli hissəsi məhz urbanizasiya nəticəsində yaranır. Buna görə də müasir şəhərsalma artıq yalnız binaların tikilməsi deyil, həm də ekoloji balansın qorunması, dayanıqlı inkişaf və insan həyatının keyfiyyətinin yüksəldilməsi məsələsini əhatə edir.
"İdeal şəhər" anlayışı qədim dövrlərdən filosofların, memarların və dövlət xadimlərinin diqqət mərkəzində olub. Müxtəlif dövrlərdə insanlar təhlükəsiz, rahat, ədalətli və estetik şəhər modeli yaratmağa çalışıblar. Lakin ideal şəhərin qurulması yalnız memarlıq və texnologiya ilə deyil, eyni zamanda sosial bərabərlik, iqtisadi rifah və düzgün idarəetmə ilə mümkün hesab olunur. Müasir urbanistika da məhz insan amilini əsas götürərək gələcəyin şəhərlərini formalaşdırmağa çalışır.
Memarlıq və şəhərsalma hər bir xalqın inkişaf səviyyəsini göstərən əsas göstəricilərdən biridir. Şəhərlərin küçələri, meydanları, müdafiə sistemləri, ictimai binaları və yaşayış məhəllələri həmin dövrün iqtisadi gücünü, texnoloji imkanlarını və mədəni düşüncəsini əks etdirir. Buna görə də müasir şəhər planlaşdırılması yalnız bu günün problemlərini deyil, gələcək nəsillərin ehtiyaclarını da nəzərə almalıdır.
Qlobal urbanizasiya problemlərinin müzakirəsi məqsədilə 2001-ci ildə BMT tərəfindən Ümumdünya Şəhərsalma Forumu təsis edilib. Bu forum şəhərlərin davamlı inkişafı, ekoloji təhlükəsizlik, sosial inteqrasiya və innovativ şəhər modelləri ilə bağlı beynəlxalq müzakirə platforması rolunu oynayır. 2026-cı ildə forumun 13-cü sessiyasının Bakıda keçirilməsi Azərbaycanın şəhərsalma və urbanizasiya sahəsində beynəlxalq dialoqun iştirakçısına çevrildiyini göstərir. Bu tədbir Azərbaycanın həm qədim şəhər mədəniyyətini, həm də müasir urbanizasiya təcrübəsini dünya ictimaiyyətinə təqdim etmək baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır.
Azərbaycan ərazisi dünyanın ən qədim insan yaşayış məkanlarından biri hesab olunur. Aparılan arxeoloji tədqiqatlar sübut edir ki, burada həyat yüz minlərlə il əvvəl mövcud olub. Füzuli rayonu ərazisində aşkar edilən qədim insan məskənləri bu torpaqlarda təxminən 1,2 milyon il əvvəl insanların yaşadığını göstərir. Bu fakt Azərbaycan ərazisinin qədim sivilizasiya ocaqlarından biri olduğunu təsdiqləyir.
Neolit və Tunc dövrlərində Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində iri yaşayış məntəqələri formalaşmağa başlayıb. Xüsusilə Qarabağ ərazisində yaranmış məskənlər insanların artıq oturaq həyat sürdüyünü və təsərrüfat fəaliyyətinin inkişaf etdiyini göstərir. Kür-Araz mədəniyyəti isə regionun ən mühüm sivilizasiya mərhələlərindən biri sayılır. Bu mədəniyyət dövründə sənətkarlıq, metallurgiya və tikinti sahələrində böyük irəliləyişlər baş verib.
Naxçıvandakı Duzdağ dünyanın ən qədim duz istehsalı mərkəzlərindən biri hesab olunur. Burada təxminən səkkiz min il əvvəl duz hasilatına başlanılması qədim insanların iqtisadi fəaliyyətinin və ticarət əlaqələrinin yüksək inkişaf etdiyini göstərir. Duz strateji məhsul olduğundan bu ərazilər mühüm iqtisadi mərkəzə çevrilib.
Ticarət yollarının inkişafı ilə birlikdə Azərbaycanda proto-şəhərlər yaranmağa başlayıb. Bu yaşayış məntəqələrində müdafiə divarları, planlı küçələr və ictimai tikililər inşa olunurdu. Oğlanqala kimi qədim qala-şəhərlər həm hərbi, həm də iqtisadi əhəmiyyət daşıyırdı. Belə məkanlar regionun təhlükəsizliyinin təmin edilməsində mühüm rol oynayırdı.
Antik və orta əsrlərdə Azərbaycan ərazisi inkişaf etmiş şəhər mədəniyyəti ilə seçilirdi. Qafqaz Albaniyasının paytaxtı olan Qəbələ mühüm siyasi və iqtisadi mərkəz hesab olunurdu. Albaniya dövründə burada çoxsaylı şəhərlər və ticarət məntəqələri fəaliyyət göstərirdi. Sonrakı əsrlərdə Bakı, Gəncə, Təbriz, Şamaxı, Şəki, Naxçıvan və Bərdə kimi şəhərlər regionun əsas sənətkarlıq, elm və ticarət mərkəzlərinə çevrilmişdi.
Orta əsr Azərbaycan şəhərləri özünəməxsus şəhərsalma ənənələrinə malik idi. Şəhərlər əsasən qala divarları ilə əhatə olunur, iç qala və yaşayış məhəllələri xüsusi plan əsasında qurulurdu. Burada məscidlər, bazarlar, hamamlar, karvansaralar və sənətkar emalatxanaları fəaliyyət göstərirdi. Şəhərlərin memarlıq üslubu həm estetik görünüşü, həm də müdafiə imkanlarını özündə birləşdirirdi.
Bakı şəhəri orta əsr Şərq şəhərsalmasının ən mühüm nümunələrindən biridir. İçərişəhər kompleksi və Şirvanşahlar sarayı bu gün də Azərbaycanın qədim şəhər mədəniyyətini əks etdirən nadir memarlıq abidələri sırasında yer alır və UNESCO-nun Dünya İrsi siyahısına daxil edilib. Şəmkir qalası kimi müdafiə şəhərləri isə Böyük İpək Yolunun təhlükəsizliyinin təmin olunmasında mühüm rol oynayırdı.
Azərbaycanın qədim yaşayış məntəqələri arasında Lahıc xüsusi yer tutur. Bu şəhər əvvəlcədən planlaşdırılmış sənətkar məskəni kimi formalaşmışdı. Daş döşənmiş küçələri, inkişaf etmiş su sistemi və misgərlik emalatxanaları Lahıcın yüksək şəhərsalma mədəniyyətinə malik olduğunu göstərir.
IX-XIII əsrlərdə Azərbaycan şəhərləri İslam şəhərsalma ənənələrinin təsiri ilə daha da inkişaf etmişdi. Memarlıq, elm və mədəniyyət sahələrində böyük yüksəliş baş vermiş, şəhərlər regionun əsas mədəniyyət mərkəzlərinə çevrilmişdi. Hülakülər dövründə Təbriz Yaxın Şərqin ən böyük şəhərlərindən biri olmuş, xüsusilə Qazan xanın hakimiyyəti zamanı böyük inkişaf mərhələsi keçmişdi. Təbriz yaxınlığında yaradılan Rəb-i Rəşidi kompleksi isə orta əsrlərin mühüm elmi-mədəni mərkəzlərindən biri sayılırdı. Burada müxtəlif elm sahələri üzrə araşdırmalar aparılır, kitablar yazılır və elm adamları fəaliyyət göstərirdi.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan şəhərləri tarix boyu yalnız yaşayış məntəqəsi deyil, həm də iqtisadi gücün, mədəni zənginliyin, elmi inkişafın və dövlətçilik ənənələrinin daşıyıcısı olmuşdu. Qədim dövrlərdən bu günə qədər formalaşan şəhər mədəniyyəti Azərbaycanın dünya sivilizasiyasına verdiyi mühüm töhfələrdən biridir.
Mənbə: Trend
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре