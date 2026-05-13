Media nümayəndələri WUF13 çərçivəsində yekun işlərlə tanış olublar - FOTO
Media nümayəndələri Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası (WUF13) çərçivəsində görülən yekun işlərlə tanış olublar.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, əvvəlcə media nümayəndələri akkreditasiya prosesi ilə tanış olublar.
Daha sonra WUF13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin icraçı direktoru Adil Məmmədov media nümayəndələrini ərazi ilə tanış edib.
O qeyd edib ki, WUF13 günlərində akkreditasiya mərkəzində işləyəcək şəxslərin hamısı azərbaycanlıdır. Bu proseslə bağlı heç bir xarici plaftomaya istinad edilməyib.
Media nümayəndələri və blogerlər forumun konfrans otağı ilə tanış olublar.
Qeyd edilib ki, iki hektar sahəni əhatə edən zonada "Media mərkəzi" ilə yanaşı, "Dəyirmi masa", "Xüsusi sessiya" və "Dialoq" zalları yerləşir. "Media mərkəzi"ndə iş sahəsi, canlı yayım və müsahibə otaqları, mətbuat konfransı zalı, TV studiyaları və media nümayəndələri üçün istirahət sahəsi mövcuddur. Həmçinin bildirilib ki, WUF13 "Media mərkəzi"ndə 140 işçi üçün masa var, onlardan 28-i canlı yayımçılar üçündür.
"WUF 13 məkanı şəhərcik formasında təsis edilib. WUF13 "Media mərkəzi"ndən istənilən digər məntəqəyə keçid mümkün olacaq",- deyə A.Məmmədov bildirib.
Onun sözlərinə görə, hazırda xaricdə olan və qeydiyyatdan keçmiş istənilən şəxs hibrid şəkildə WUF13 sessiyaya qoşula biləcək.
Bundan sonra media nümayəndləri "Media Hub"la tanış olublar.
Mediatur zamanı WUF13 ərazisində ictimai iaşə məntəqələrinin də mövcud olacağı vurğulanıb. Bildirilib ki, şirkətlər tərəfindən satılan yeməklərin qiymətlərinə də nəzarət ediləcək. Vurğulanıb ki, WUF13 günlərində BMT tərəfindən qoyulan tələblər hamısı yerinə yetiriləcək.
Media nümayəndələrinə məlumat verilib ki, WUF13 çərçivəsində təşkil olunacaq pavilyonlarda 41 ölkə iştirak edəcək. Pavilyonlarda 14-ə yaxın xarici bələdiyyə nümayəndəsi iştirak edəcək.
Daha sonra media nümayəndləri açılış bağlanış mərasim zalı ilə tanış olublar.
Qeyd edilib ki, Bakı Olimpiya Stadionunun hər yerində məlumatlandırma lövhələri quraşdırılıb.
"WUF13 ərazisinin ümumi sahəsi 53 hektardır. Bunun 10 hektarı nəqliyyat üçün nəzərdə tutulub",- deyə Adil Məmmədov bildirib.
Qeyd edilib ki, forum günlərində milli geyimdə olan şəxslər ərazidə olacaqlar.
Mediaturun yekununda WUF13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin icraçı direktoru Adil Məmmədov jurnalistlərin suallarını cavablayıb.
