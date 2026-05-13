"Sabah" ikinci dəfə Azərbaycan Kubokunu qazandı

Bu gün Azərbaycan Kubokunun final görüşü keçirilib.

Day.Az xəbər verir ki, həlledici görüşdə "Sabah" və "Zirə" komandaları qarşılaşıb.

"Palms Sports Arena"da keçirilən matç Masazır təmsilçisinin 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. "Sabah" tarixi ərzində ikinci dəfə ölkə kubokunun qalibi olub.