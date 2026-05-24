İran Ordusu Hörmüzqan vilayətində kəşfiyyat PUA-sı vurub - KİV İran Ordusu Hörmüzqan vilayətində İsrailə məxsus kəşfiyyat və müşahidə pilotsuz uçuş aparatını vurub. Bu barədə "Mehr" agentliyi məlumat yayıb. Qeyd edilib ki, İsrail istehsalı olan "Orbiter" tipli dronun qalıqları aşkarlanıb.
