60 yaşdan sonra qadını NƏ QOCALDIR? - Bunlar yaşınızın üstə 10 il gətirir
Elə geyimlər var ki, qadının yaşını vizual olaraq artırır və o, bunu çox vaxt özü də hiss etmir. 60 yaşdan sonra, hətta 50 yaşdan sonra qadını qocaldan nədir və bunu necə dəyişmək olar - izah edirik.
Lent.az ən çox "əks təsir" yaradan geyimləri təqdim edir.
Formasız blezerlər
Blezerlərin bir çox qadının qarderobunda bu qədər vacib yer tutmasının səbəbi var. Onlar zəriflik, ciddi görüntü və struktur vəd edirdi. Uzun illər ərzində səliqəli görünməyin ən tez yolu sayılırdı.
Problem isə o zaman yaranır ki, blezerin forması yoxdur, yumşaqlığı yoxdur və yeganə "məntiqi" budur ki, "əvvəllər işləyirdi". Çox qısa, düz xətlərlə çiyindən sallanan və ağır görünən blezerlər obrazı dərhal keçmiş onilliklərə aparır.
Müasir blezerlər adətən bədəni gizlətməkdənsə, daha çox zərif şəkildə vurğulayır. Onlar daha qısa, azca beldən oturan və ya elə rahat formada ola bilər ki, düşünülmüş görünür. Blezer sizinlə birlikdə hərəkət edən bir qat kimi hiss edilməlidir, sanki gizləndiyiniz bir "qalxan" kimi yox.
Sərt parçadan rezin bel şalvarlar
Rahatlıq birinci yerdədir və bunda heç şübhə yoxdur. Amma sərt, qalın sintetik parçalardan hazırlanan rezin bel şalvarlar, xüsusilə də gündəlik geyimdə, obrazı hiss olunmadan qocalda bilər.
Belə şalvarlar çox vaxt yüksək oturur, lazım olmayan yerləri sıxır və real bir struktura malik olmur. Onlar daha çox rahatlıq üçün yaradılıb, stil üçün yox. Praktik görünsə də, ümumi görüntünü korlaya bilir.
Rahatlıq vacibdir, amma köhnəlmiş görünməməlidir. Müasir rezin bel şalvarlar daha yumşaq materiallardan, daha səliqəli biçimlə hazırlanır. Yumşaq xətlərə malik modellərə, pontee tipli parçalara və ya enli balaqlı şalvarlara diqqət edin - onlar yenə rahatdır, amma bunu görüntüdə "qışqırmır".
İri və ağır ortopedik ayaqqabılar
Ayaq sağlamlığı yaş artdıqca daha da önəmli olur, buna görə də ayağı yaxşı dəstəkləyən ayaqqabı zərurətdir. Amma rahat və düşünülmüş ortopedik ayaqqabı ilə yalnız tibbi kataloq üçün hazırlanmış kimi görünən iri idman ayaqqabısı arasında fərq var.
Çox qalın altlıq, sərt materiallar və köhnə rəng kombinasiyaları obrazı bir anda korlaya bilər. Bu, daha çox o zaman baş verir ki, belə ayaqqabılar hər gün, istənilən geyimlə - cinslə də, donla da geyinilir.
Bu gün ortopedik dəstək verən, amma eyni zamanda yüngül və müasir görünən çoxlu model var. Əgər ayaqqabınız bütün diqqəti özünə çəkirsə, o, siz hiss etməsəniz belə yaşınızı vizual olaraq artıra bilər.
Köhnəlmiş cins şalvar fasonları
Cins şalvara sevgi əbədidir və bir çox qadın eyni biçimli cinsi illərlə geyinir. Amma cins modasında trendlər sakit şəkildə dəyişir. Fason çox uzun müddət eyni qaldıqda isə bu, görüntüdə durğunluq hissi yaradır.
Həddindən artıq dar cinslər, çox sərt yüksək bel, yaxud bir vaxtlar populyar olan güclü "köhnəltmə" izləri bu gün daha sakit və balanslı müasir siluetlərlə uyğun gəlməyə bilər.
Kardiqan və top dəstləri
Bir vaxtlar eyni parçadan hazırlanmış dəstlər zərifliyin və "etibarlı seçim"in simvolu sayılırdı. Məsələn, kardiqan və top - ideal, təhlükəsiz və əvvəlcədən bilinən kombinasiya idi. Məhz bu "proqnozlaşdırıla bilənlik" isə bu gün onları köhnəlmiş göstərir.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре