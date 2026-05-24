Terrorla mübarizədə Pakistanla həmrəyik - Türkiyə XİN
Bu gün Pakistanın Bəlucistan əyalətində sərnişin qatarını hədəf alan terror hücumunu ən sərt şəkildə qınayır, həlak olanlara Allahdan rəhmət diləyir, onların yaxınlarına və Pakistan xalqına başsağlığı veririk.
AZƏRTAC xəbər verir ki, bu ifadələr Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) açıqlamasında yer alıb.
Mətndə, bölgənin sülh və sabitliyini hədəf alan bu cür hücumların qəbuledilməz olduğu vurğulanıb, Türkiyənin terrorla mübarizədə Pakistanla həmrəy olduğu bir daha bəyan edilib.
