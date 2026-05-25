Messi ilə bağlı PİS XƏBƏR
Lionel Messi MLS-də keçirilən Inter Miami CF - Philadelphia Union oyununda zədələnib.
Day.Az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, "İnter Mayami"nin 6:4 hesablı qələbəsi ilə başa çatan görüşdə argentinalı futbolçu iki məhsuldar ötürmə edib.
Messi matçın 73-cü dəqiqəsində sol ayağından zədə alaraq oyunu davam etdirə bilməyib. O, meydanı tərk edib və əvəzində Mateo Silvetti meydana daxil olub.
Klub hələlik futbolçunun durumu ilə bağlı rəsmi açıqlama verməyib. Messinin yaşıl meydanlara nə vaxt qayıdacağı isə naməlum olaraq qalır.
