https://news.day.az/azerinews/1838918.html Hövsanda qazın verilişində fasilə olacaq Bu gün Bakının Suraxanı rayonunun bəzi ərazilərində qaz olmayacaq. Bu barədə Day.Az-a Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyindən məlumat verilib.
Hövsanda qazın verilişində fasilə olacaq
Bu gün Bakının Suraxanı rayonunun bəzi ərazilərində qaz olmayacaq.
Bu barədə Day.Az-a Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, payız-qış mövsümünə hazırlıqla əlaqədar saat 10:00-dan işlər yekunlaşanadək Suraxanı rayonunun Hövsan qəsəbəsinin bir hissəsinin (Hövsan bağları, Dənizkənarı və O.Şabanov küçələri) qaz təchizatında qısamüddətli fasilə yaranacaq.
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