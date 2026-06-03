https://news.day.az/azerinews/1839113.html Kafedən oğrluq etməkdə şübhəli bilinənlər saxlanılıblar Nəsimi rayonunda oğurluq hadisəsi baş verib. Bu barədə Day.Az-a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Zərərçəkən polisə müraciət edərək ona məxsus kafedən 600 manatın talandığını bildirib. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən M.Qədirli və V.Nəsirov müəyyən edilərək saxlanılıblar.
Kafedən oğrluq etməkdə şübhəli bilinənlər saxlanılıblar
Nəsimi rayonunda oğurluq hadisəsi baş verib.
Bu barədə Day.Az-a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Zərərçəkən polisə müraciət edərək ona məxsus kafedən 600 manatın talandığını bildirib.
Polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən M.Qədirli və V.Nəsirov müəyyən edilərək saxlanılıblar.
Araşdırmalar davam etdirilir.
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