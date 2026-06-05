https://news.day.az/azerinews/1839494.html 5 azərbaycanlının həyatını itirdiyi gəmi hücumunun ANBAAN VİDEOSU Xəbər verdiyimiz kimi, 2026-cı il iyunun 5-nə keçən gecə Azov dənizinin Taqanroq körfəzində iki yük gəmisi - Türkiyədən Rostov-na-Donuya taxıl yükləmək üçün ballast vəziyyətində hərəkət edən "Natra" və "Zirkon" quru yük gəmiləri pilotsuz uçuş aparatlarının hücumuna məruz qalıb. Hücumlar nəticəsində beş nəfər həlak olub.
5 azərbaycanlının həyatını itirdiyi gəmi hücumunun ANBAAN VİDEOSU
Xəbər verdiyimiz kimi, 2026-cı il iyunun 5-nə keçən gecə Azov dənizinin Taqanroq körfəzində iki yük gəmisi - Türkiyədən Rostov-na-Donuya taxıl yükləmək üçün ballast vəziyyətində hərəkət edən "Natra" və "Zirkon" quru yük gəmiləri pilotsuz uçuş aparatlarının hücumuna məruz qalıb.
Hücumlar nəticəsində beş nəfər həlak olub.
Day.Az xəbər verir ki, hücum anının görüntüləri teleqram kanallarında yayılıb.
Qeyd edək ki, sözügedən dənizçilər Azərbaycan dövlətinin proqramı və ya missiyası çərçivəsində fəaliyyət göstərməyiblər. Onlar xarici şirkətlər tərəfindən fərdi qaydada işə cəlb olunmuş şəxslərdir və könüllü şəkildə bu fəaliyyətlə məşğul olublar.
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