Revmatoloqlar oynaqlara zərər verə bilən qidaları AÇIQLAYIB
Revmatoloqlar bildirirlər ki, revmatoid artrit və podaqra kimi iltihabi oynaq xəstəliklərində qidalanma simptomların şiddətinə təsir göstərə bilər. Qida müalicəni əvəz etməsə də, iltihabı və ağrını azaltmağa kömək edə bilər.
Day.Az xəbər verir ki, mütəxəssislərə görə, oynaqlar üçün zərərli hesab edilən qidalar arasında ultraemal olunmuş məhsullar, işlənmiş ət məhsulları (kolbasa, sosis, bekon), qızardılmış yeməklər və spirtli içkilər var. Bəzi hallarda isə qlüten də həssaslığı olan insanlarda şikayətləri artıra bilər.
Həkimlər qeyd edirlər ki, bu məhsullar orqanizmdə iltihabi prosesləri gücləndirə bilər və zamanla oynaq ağrılarının artmasına və hərəkət məhdudiyyətinə səbəb ola bilər. Alternativ olaraq, tərəvəzlər, balıq, tam taxıllar, qoz-fındıq və meyvələrlə zəngin antiiltihabi və Aralıq dənizi pəhrizi tövsiyə olunur.
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