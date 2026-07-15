https://news.day.az/azerinews/1848208.html Şimşək çaxacaq, dolu düşəcək - XƏBƏRDARLIQ Bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda leysan yağacaq, şimşək çaxacaq, dolu düşəcək. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, iyulun 16-dan 22-dək Azərbaycanın bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarında qeyri-sabit, fasilələrlə yağıntılı hava şəraitinin davam edəcəyi gözlənilir.
Şimşək çaxacaq, dolu düşəcək - XƏBƏRDARLIQ
Bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda leysan yağacaq, şimşək çaxacaq, dolu düşəcək.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.
Bildirilib ki, iyulun 16-dan 22-dək Azərbaycanın bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarında qeyri-sabit, fasilələrlə yağıntılı hava şəraitinin davam edəcəyi gözlənilir.
"Ayrı-ayrı yerlərdə yağıntıların leysan xarakterli intensiv və güclü olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var.
Çaylarda sululuğun artacağı, bəzi dağ çaylarından qısamüddətli sel keçəcəyi ehtimal olunur".
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