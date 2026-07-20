Ötən həftədə 9 nəfərin meyiti aşkarlanıb, 55 nəfər xilas edilib
Ötən həftə ərzində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) qüvvələri yüzlərlə hadisəyə müdaxilə edib.
Day.Az xəbər verir ki, FHN-in "112" qaynar telefon xəttinə daxil olan müraciətlər əsasında nazirliyin aidiyyəti qurumları tərəfindən 672 yanğın hadisəsinə çıxış edilib. Bununla yanaşı, 48 köməksiz vəziyyətdə qalma və 5 yol-nəqliyyat hadisəsi ilə bağlı qəza-xilasetmə əməliyyatı həyata keçirilib.
Nazirlikdən bildirilib ki, operativ görülən tədbirlər nəticəsində yanğınlar qısa müddətdə söndürülüb, insanların həyat və sağlamlığının qorunması istiqamətində zəruri tədbirlər görülüb.
Həftə ərzində FHN qüvvələri 15-i azyaşlı olmaqla ümumilikdə 55 nəfəri xilas edib, 30 nəfəri təhlükəli ərazilərdən təxliyə edib. Həmçinin 9 nəfərin meyiti aidiyyəti üzrə təhvil verilib.
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