https://news.day.az/azerinews/1849099.html Qəzada ölən Nihadın FOTOSU Ötən gün İsmayıllıda baş verən dəhşətli qəzada həyatını itirən şəxslərdən Nihad Allahverənovun fotosu yayılıb. Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, ötən gün baş verən qəzada motosikletin 23 yaşlı sürücüsü Nihadla yanaşı, minik avtomobilinin 38 yaşlı sürücüsü Rzayev də həyatını itirib. Nihad Allahverənovun fotosunu təqdim edirik:
Qəzada ölən Nihadın FOTOSU
Ötən gün İsmayıllıda baş verən dəhşətli qəzada həyatını itirən şəxslərdən Nihad Allahverənovun fotosu yayılıb.
Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, ötən gün baş verən qəzada motosikletin 23 yaşlı sürücüsü Nihadla yanaşı, minik avtomobilinin 38 yaşlı sürücüsü Rzayev də həyatını itirib.
Nihad Allahverənovun fotosunu təqdim edirik:
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