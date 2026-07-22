https://news.day.az/azerinews/1849536.html Meteohəssas insanlar üçün XƏBƏRDARLIQ Bu günə olan məlumata görə havanın temperaturu gecə 22-25° isti, gündüz 30-34° isti olacaq. Bu barədə Day.Az-a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.
Meteohəssas insanlar üçün XƏBƏRDARLIQ
Bu günə meteohəssas insanlar üçün hava proqnozu açıqlanıb.
Bu barədə Day.Az-a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.
Tibbi-meteoroloji proqnozda qeyd olunub ki, iyulun 22-də Abşeron yarımadasında zəif küləklərin üstünlüyü və havada rütubətin bir qədər yüksək olacağı gözlənilir ki, bu da meteohəssas insanlar üçün nisbətən əlverişsizdir.
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