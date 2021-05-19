Город, область и страна: О возникновении топонима “Ширван”

Ширван представляет собой историко-территориальное понятие, которое возникло в результате длительного исторического процесса. Возникновение некоторых топонимов тесно связано с социально-историческими событиями, жизнью народа, передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory.

В силу различных фонетических особенностей языков в письменных источниках название Ширван встречается в разных формах - "Шарван", "Шерван". "Сирван".

В произведених Фелеки и Хагани слово Ширван иногда воспроизводится как "Шярван" (место зла). По мнению некоторых ученых, названные поэты вкладывали в эту форму имени Ширван такой смысл потому, что оба мастера стиха в условиях тогдашнего Ширвана испытали много горя.

Относительно этимологии слова "Ширван" существовали различные мнения. Например А.Бакиханов, ссылаясь на автора "Тагвим ал-булдан" пишет, что "Ширван именовался Ануширван по имени сасанидского царя, основавшего его, и с течением времени от имени "Ануширван" остался Ширван."

Гази Ахмед Гаффари и другие персидские авторы приписывают эту "заслугу" Джамаспу ибн Фирузу - дяде по матери сасанидского царя Ануширвана или Бахраму Гуру. Также происхождение слова Ширван, связанное с именами различных правителей, показывает его недостоверность.

Надо отметить, что не только основание Ширвана но и основание многих городов Азербайджана персидские и арабские источники часто приписывали сасанидским падишахам. Эта тенденция затем была перенята арабскими наместниками и полководцами, которые в свою очередь также старались изменить название города Шемахи (входил в область Ширван).

Не только в источниках, но и в исследованиях можно найти различные мнения об этимологии названия "Ширван". В.Ф.Минорский, опираясь на источники и топоним "Ширван" (Шир-кух), связывает "Ширван" с именем древних поселенцев, выходцев с южного побережья Каспия (Гилян, Дейлема).

Академик И.А.Джавахишвили предполагал, что "Ширван" состоит из слов "сар" (шар) и "ван", которые обозначают обиталище "саров" или "шаров". По его мнению, из-за отсутствия в греческом и латинском алфавитах буквы для передачи звука "ш" слово "шар" превратилось в "сар", "мат" означает "язык", т.е. племя.

Нужно также отметить, что местность под названием "Ширван" отмечали и в Средней Азии, неподалеку от Ургенча (Узбекистан), а также в Иране (Хорасан, Лорестан). Тут же нужно сказать, что на территории реднеазиатского Ширвана были отмечены руины крепости, именуемые Шемахой. Вероятно, это следы древних миграций населения Азербайджана и Средней Азии.

Карта - "Каспийское море" Карла ван Вердена (издана на английском в 1719, на французском в 1730)

Судя по источникам, в Азербайджане Ширваном сначала именовался город, затем область, и даже страна. Так, во время нашествия на Азербайджан войск хазарского кагана, Ширваном именовался достаточно укрепленный город.

Точное месторасположение азербайджанского города Ширван долгое время было предметом споров среди ученых и исследователей. Некоторые отождествляли его местонахождение с руинами города Шабрана, расположенного неподалеку от города Губа.

Однако, арабские и персидские источники IX-XIII вв. свидетельствуют о том, что Ширван и Шабран - два разных города. Некоторые исследователи одно время считали, что город Ширван располагался недалеко от Шемахи, на месте древнего населенного пункта Кенд-ери.

Но проведенные там раскопки показали, что этот населенный пункт до IX-X вв. не существовал. Нельзя считать, что Ширваном именовался город Шемаха, так как на карте Ибн-Хаукала Шемахи ("Апшамахия") помещена к югу от городов Ширван и Шабран.

Ал-Мукаддаси отмечает, что расстояние между Шемахой и Ширваном (Шарваном) составляет три перехода (мензиль). Этот же автор сообщает, что "Ширван - большой город на равнине. На базарной площади расположена мечеть джаме (Джума-мечеть). По территории города протекает река."

Конечно, такая зарисовка не соответствует местоположению Шемахи на возвышенности.

На карте, составленной на основании арабских источников, З.Буньятов поместил город Ширван около Шабрана.

По мнению некоторых ученых, этот город располагался на реке Гильгильчай (недалеко от Сиазани), на городище т.н. Шаргях, где были обнаружены остатки городской культуры IX-XII вв.

Ширван на карте "Кавказа" 1804 г. (Johann Christoph Matthias Reinecke)

Эта территория по всем признакам соответствовала описаниям Ал-Мукаддаси о месторасположении города Ширвана. Таким образом, все сказанное подтверждает факт существования Ширвана как города или населенного пункта.

Источник VII в. сообщает, что на албанских берегах Каспийского моря жили ширванцы. Ахмед Белазури (IX в.) пишет, что во времена сасанидского падишаха Хосрова Ануширвана в восточной части Кавказа располагались владения ширваншаха. Автор "Худуд ал-алем" (X в.) сообщает, что области Ширвана, (Хурсан) и (Лизан) подчинялись одному правителю.

Масуди (X в.) называет Ширван обширной страной, для пересечения которой нужен месяц пути. Ибн-Хаукаль (X в.) величает ширваншаха "крупным властителем того времени."

Территория Ширвана в исследуемый период охватывала земли между юго-восточным отрогом Кавказского хребта и рекой Курой и имела большое экономическое, хозяйственное и стратегическое значение.

B источниках встречаются указания о том, что в отдельные периоды в состав Ширванского государства входили территория Южного Дагестана, южной части реки Куры (Гуштасфи), Мугань, Арран и города Кабала, Барда, Шеки.

Из источников видно, что в исследуемый период в Азербайджане, в том числе в Ширване, было развито земледелие, садоводство, огородничество, шелководство и другие отрасли сельского хозяйства. Сообщая сведения о городах и деревнях Ширвана, о его естественных богатствах и занятиях населения, автор XIV в. Хамдуллах Казвини говорит о выращивании богатых зерновых культур, обозначенных термином (галле).

О садоводстве весьма ценные сведения сообщают авторы XIV и XVII вв. Они пишут о превосходном качестве, изобилии и дешевизне фруктов в разных местах этой страны.

Из винограда в ряде местностей Ширвана приготовляли вино, уксус, сок, о чем свидетельствуют каменные соковыжималки, сосуды для хранения вина, обнаруженные во время археологических раскопок. Крестьяне, занимающиеся виноградарством, изготовляли из винограда дошаб для личного употребления и продажи.

В Северных районах Азербайджана, в том числе в Ширване, выращивали тутовые деревья и здесь было развито шелководство, которое, несомненно, и явилось одним из основных занятий местного населения.