Роман Мамеда Саида Ордубади «Меч и перо» издан на узбекском языке

В Ургенчском государственном университете города Ургенч Хорезмской области состоялась презентация переведенного на узбекский язык исторического романа известного азербайджанского писателя Мамеда Саида Ордубади "Меч и перо". Перевод осуществлен в рамках проекта Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане.

Как сообщили Day.Az в центре, мероприятие, прошедшее в Азербайджанском центре культуры и литературы имени Юсифа Везира Чеменземинли при университете, открыл проректор Ургенчского государственного университета, профессор Сардар Ходжаниязов. Он оценил издание исторического романа "Меч и перо" на узбекском языке как еще один шаг, предпринятый для укрепления литературных и культурных связей между Узбекистаном и Азербайджаном.

Сотрудник Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане Керимулла Мамедзаде рассказал о литературных и культурных связях между двумя странами. Отметив, что творчество азербайджанских писателей популярно среди узбекских читателей, он добавил, что Культурным центром переведено и издано на узбекский язык множество произведений.

Исполнительный директор общества дружбы "Узбекистан-Азербайджан", профессор Эркин Нуриддинов сказал, что культурные и литературные связи между двумя странами находятся на высоком уровне, и подчеркнул, что Азербайджанский культурный центр проводит целенаправленную работу в этой области.

Другие выступившие отметили, что исторический роман "Меч и перо" на узбекском языке является ценным источником для изучения истории, культуры и литературы Азербайджана.

Роман на узбекский язык перевели Назира Алиева, Мухсин Хамидов и Рустам Комилов, редактор издания и автор предисловия - узбекский ученый Абдулла Улугов. Издание опубликовано действующим в Ташкенте полиграфическом центре "Нисо нашрийот ва матбаа уйи",

Азербайджанский культурный центр предусматривает распространить книгу среди ведущих библиотек и высших учебных заведений Узбекистана.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!