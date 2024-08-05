https://news.day.az/culture/1679778.html Состояние народного артиста Энвера Гасанова ухудшилось
Состояние народного артиста Энвера Гасанова ухудшилось
Состояние народного артиста Энвера Гасанова вновь ухудшилось, и в настоящее время он лечится дома.
Как передает Day.Az, об этом АПА сообщила дочь актера.
По ее словам, народный артист уже несколько дней чувствует себя нехорошо.
"Проблема больше связана с печенью. Он также плохо ест и спит", - добавила дочь.
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