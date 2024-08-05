Состояние народного артиста Энвера Гасанова ухудшилось

Состояние народного артиста Энвера Гасанова вновь ухудшилось, и в настоящее время он лечится дома.

Как передает Day.Az, об этом АПА сообщила дочь актера.

По ее словам, народный артист уже несколько дней чувствует себя нехорошо.

"Проблема больше связана с печенью. Он также плохо ест и спит", - добавила дочь.

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