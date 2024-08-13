Азербайджанское культурное наследие в работах Гюльнары Халиловой очаровало гостей Fashion Week Cappadocia в Турции

Древнее азербайджанское культурное наследие в работах дизайнера Гюльнары Халиловой было представлено на AFWEU Fashion Week Cappadocia в рамках Недели моды и культуры в Каппадокии (Турция), сообщает Day.Az.

Гостям были представлены коллекции более тридцати международных дизайнеров.

Две коллекции Гюльнары Халиловой "Miniatür" и "Cizgi", в которых отображены этюды средневековья, ковровые узоры, мотивы Карабаха, символ Азербайджана - гранат, гурама, работы по шелку, вызвали особый интерес гостей и были встречены овациями.

Гюльнара Халилова - руководитель Центра национальной одежды Азербайджана, член Евразийской ассоциации этнодизайнеров, доктор философии по искусствоведению, основатель бренда Cizgi. Ее коллекции с успехом демонстрировались на Неделях моды и других международных мероприятиях в США, Великобритании, Швеции, Австрии, Румынии, Турции, России, Китае, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Болгарии, Норвегии, Сербии и других странах.

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