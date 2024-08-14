В Гянджинской государственной филармонии будет представлен проект "Сила музыки"

В Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова 18-20 сентября в 18:00 будет представлен проект "Сила музыки", посвященный Дню национальной музыки, сообщили Day.Az в пресс-службе филармонии.

В рамках проекта, организованного Гянджинской государственной филармонией при поддержке Исполнительной власти города Гянджа, состоятся концертные программы камерного оркестра филармонии, ансамбля народных инструментов и музыкальных школ, действующих при Гянджа-Дашкесанском региональном управлении культуры.

Основная цель проекта "Сила музыки" - пропаганда классической музыки, национальных ценностей и содействие эффективному проведению досуга людей.

Отметим, что вход на концерты свободный.

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