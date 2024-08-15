В Лондоне представлено «Бесконечное накопление»

"Бесконечное накопление" (Infinite Accumulation) Яёи Кусамы (Yayoi Kusama) выставлено на всеобщее обозрение в Великобритании.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, Infinite Accumulation представлена около самой загруженной станции метро Лондона Liverpool Street. Проект был совместно профинансирован British Land и корпорацией Лондонского сити.

"Пассажиры и гости города получают настоящее удовольствие, когда прибывают на Ливерпуль-стрит, - сказала Джастин Саймонс, кавалер Ордена Британской империи, заместитель мэра по культуре и креативным индустриям. - Искусство - это важная часть успеха Лондона, помогающая преобразовывать наши пространства и объединять наши сообщества, пока мы строим лучший Лондон для всех".

Это последнее произведение искусства, которое установлено и введено в эксплуатацию в рамках художественной программы Crossrail Art Foundation при поддержке лондонской галереи Кусамы Виктории Миро для линии Elizabeth, крупнейшего совместного проекта в области публичного искусства за последнее поколение. Оно было установлено на постоянной основе у восточного входа на линию Элизабет, которая открылась с большой помпой в 2022 году. Работа была одной из серии заказов общественного искусства в честь новой линии метро, включая "Воскресный полдень в Уайтчепеле" Шанталь Жоффе на станции Уайтчепел и "Подслушано под землей" Дугласа Гордона на Тоттенхэм-Корт-роуд.

Рассказывая о том, что ее вдохновило на создание этой работы, Кусама сказала: "Лондон - огромный мегаполис, где люди всех культур постоянно перемещаются. Сферы символизируют уникальные личности, а поддерживающие криволинейные линии позволяют нам представить базовую социальную структуру".

Для этой монументальной работы, ориентированной на конкретный объект, Кусама расширила использование "фирменного горошка" до взаимосвязанных форм, которые взаимодействуют с общественными пространствами за пределами нового входа на станцию "Ливерпуль-стрит" линии Элизабет и определяют их. Эти динамичные змеевидные арки были созданы Кусамой интуитивно, вручную скручивая проволоку на оригинальных моделях для создания художественных работ.

Бесконечное скопление достигает более 10 метров в высоту и 12 метров в ширину и занимает площадь около 100 метров в длину. Его сверкающие серебряные сферы парят над землей и тщательно отполированы, отражая все, что их окружает. Эта динамичная, с высокой светоотражающей способностью архитектурная форма, отражающая зрителя и окружающий мир, означает бесконечное накопление как индивидуального, так и коллективного опыта в меняющихся пространствах городского ландшафта Лондона.

Яёи Кусама, родившаяся в сельской местности Японии в 1929 году, позже стала заметной фигурой на высокоинновационной пост-AbEx (post-AbEx) арт-сцене Нью-Йорка 1960-х годов. Бесконечно повторяющиеся горошины были одной из ее навязчивых идей с детства, олицетворяя способ, которым мы все связаны с чем-то универсальным.

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