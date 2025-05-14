Азербайджанская скрипачка стала лауреатом музыкального конкурса в Италии

Лауреат международных конкурсов Джанель Наджафли добилась очередного успеха. Скрипачка стала лауреатом музыкального конкурса XVI Concorso Musicale Città di Filadelfia в итальянской Филадельфии. Участие было организовано при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом сообщила Trend Life сама музыкант.

Джанель Наджафли также приняла участие в гала-концерте, исполнив произведение композитора Азада Алиева "Чахаргях".

По ее словам, этот успех не только результат усердной работы, но и яркое доказательство того, как искусство может служить мостом, соединяющим разные культуры. Скрипка стала для Джанель Наджафли средством, через которое она доносит до слушателей богатый мир азербайджанской музыки.

Джанель Наджафли родилась 24 марта 2002 года в Баку. Была солисткой детского музыкального театра Aysel под руководством известного композитора, народного артиста Огтая Зульфугарова. Выпускница средней специализированной музыкальной школы имени Бюльбюля (класс Аяза Гамбарли). В юные годы стала солисткой Государственного детского оркестра Tutti, созданного прославленным дирижером, народным артистом Теймуром Гёйчаевым. Была концертмейстером первых скрипок этого коллектива, а также солисткой Государственного молодежного оркестра и участницей созданного народным артистом Мурадом Адыгезалзаде проекта "Gənclərə dəstək" Государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева. Джанель Наджафли - студентка Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (заочно, класс народной артистки, профессора Захры Гулиевой) и Чешской консерватории в Пльзене (очно, класс всемирно известного скрипача, профессора Романа Федчука). Является лауреатом международных конкурсов и фестивалей в Азербайджане, Польше, Чехии, России, Бельгии, США, Турции и других странах. Награждена премией Orfeus (Plzeský Orfeus) за успехи в области музыкального искусства за 2020 год.