Искусство ковроткачества - в генах азербайджанского народа, и никому его у нас не отнять - МНЕНИЕ

На днях армянские СМИ распространили заявление так называемого "Общества ценителей армянских ковров", базирующееся в армяно-населенном Лос-Анджелесе. Сообщается, что организация выразила протест в связи с пропагандой Азербайджаном своего коврового искусства за рубежом и активизацией нашей страны в этом вопросе. Армянским фальсификаторам очень не понравилось, что азербайджанская сторона проводит выставки, издает журналы, книги и каталоги, помещает публикации в международных СМИ, одним словом, активно пропагандирует свое культурное наследие за рубежом.

Претензии из Лос-Анджелеса лишний раз доказывают, что Азербайджан находится на правильном пути и активная пропаганда азербайджанской культуры уже серьезно беспокоит фальсификаторов, которым становится все труднее.

Прокомментировать претензии армянской организации, занимающейся фальсификацией азербайджанского искусства ковроткачества, Day.Az попросил председателя правления ОАО "Азерхалча", доктора философии по истории, профессора Видади Мурадова.

По словам главы "Азерхалча", с армянской стороны всегда имелись претензии к азербайджанскому искусству ковроткачества, особенно к его неотъемлемой части - карабахскому ковру. Эти претензии так же стары, как и территориальные претензии к Азербайджану. Поэтому не удивительно, что эта тема часто выносится на повестку армянскими СМИ, считает Видади Мурадов.

"Претензии на азербайджанский ковер - это часть идеологической борьбы, ведущейся армянскими националистами. Они прекрасно знают, какое значение имеет ковер для каждого азербайджанца, какую национальную, даже нравственную ценность он представляет для нашего народа.

Мы стараемся не упускать эти процессы из виду, потому что одним из условий победы в этой "войне" является постоянная готовность к борьбе. Считаю, что мы не должны сидеть и ждать, когда армянская сторона сделает очередной шаг, точнее, нанесет очередной удар в направлении азербайджанских ковров или других объектов нашей национальной гордости. Мы должны не ждать, а действовать. Мы должны правильно строить пропаганду и сделать ее интенсивной.

По теме ковроткачества у нас есть много чего, что мы можем представить миру - и в научном, и в экономическом, и в коммерческом плане. Например, в Азербайджане с 2016 года действует государственная структура - Открытое акционерное общество "Азерхалча". Это исключительно наша, современная модель в международном ковроделии. В настоящее время в филиалах ОАО в Физулинском, Агдамском, Губинском, Хачмазском, Исмаиллинском, Габалинском, Шамкирском, Товузском, Газахском, Акстафинском районах, работают около 1500 ткачих. Они ткут новые ковры по древним эскизам.

В текущем году в Баку, Нахчыване, Абшеронском, Шабранском, Билясуварском, Лянкяранском, Тертерском, Кюрдамирском и Гобустанском районах будет открыто еще 10 ковроткацких мастерских. А до конца 2019 года число таких предприятий будет доведено до 30-ти.

Ковры, которые ткутся на наших предприятиях, являются брендом Азербайджана, и в этом качестве они выносятся на мировой рынок, организуются их выставки, проводится пропаганда и каталогизация. То есть азербайджанский ковер, являясь частью Азербайджана, представляется миру как современное воплощение нашей истории.

Очень важно, что в Азербайджане государство уделяет большое внимание развитию ковроделия. Утверждена и уже поэтапно реализуется Госпрограмма по охране и развитию искусства ковроткачества в Азербайджане на 2018-2022 годы. Ведутся работы и в направлении создания сырьевой базы ковроделия. Особое внимание уделяется каталогизации исторических и оригинальных видов азербайджанского ковра. Готовится электронный каталог азербайджанских ковров, хранящихся в частных коллекциях и музеях мира. По сей день сложно установить истинное число видов азербайджанского ковра. Это вопрос, требующий многих лет изучения.

Хочу заметить, что у азербайджанских ткачей никогда не было необходимости создавать ковры по эскизам других народов. Потому что они сами создавали новые виды ковров. Это мастерство находится, я бы сказал, на уровне генетики, является продолжением исторической традиции. И если этого нет в твоих корнях, если это искусство не передается из поколения в поколение, такое мастерство продемонстрировать невозможно. Более того, наши мастера умеют ткать без эскизов и создавать при этом шедевры коврового искусства. И это тоже показатель", - сказал глава "Азерхалча".

Лейла Таривердиева