На официальной Facebook-странице Государственного таможенного комитета Азербайджана пятого марта в прямом эфире будут даны ответы на вопросы граждан по пропускной системе "Зеленый коридор" и решению Кабинета министров "Льготные и упрощенные правила провоза физическими лицами через государственную границу товаров, не предусмотренных в целях производства, или коммерческих целях".

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Госкомитет, в прямом эфире, который состоится в промежутке между 12:00 и 13:00, специалисты Госкомитета ответят на вопросы граждан, передает Day.Az.

Отмечается, что вопросы должны быть посвящены лишь указанной теме. Ответы на вопросы, требующие особого изучения и времени, будут отправлены обратившимся в виде личных сообщений, после завершения прямого эфира.