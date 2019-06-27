Завершился второй этап проекта "Школа обучения", реализуемого при поддержке Nar, который всегда уделяет особое внимание интеграции людей с ограниченными возможностями в общество. Таким образом, группа из 15 человек завершила интенсивное обучение профессии "Повар" и узнала тонкости этой работы. Последний этап обучения в рамках совместного проекта с общественным объединением "Поддержка глухим" уже начался. Так, в соответствии с ранее проведенным опросом начался тренинг по профессии моториста.

Особенностью обучения профессии моториста является то, что тренером является Бахрам Гусейнов, который работает мотористом уже 12 лет и имеет нарушение слуха 3-й степени. По его словам, несмотря на то, что во время ремонта автомобиля необходимо слышать какие-то звуки, с работой можно справляться благодаря сильной интуиции.

Отметим, что проект "Школа обучения", организованный Nar, направлен на оказание помощи людям с нарушениями слуха в приобретении новых навыков и интеграции в общество. Проект также поможет людям с нарушениями слуха в вопросах трудоустройства. Первая "Школа Обучения" прошла в городе Баку. В дальнейшем планируется продолжить проект "Школа обучения" в регионах.

Уже почти 4 года Nar организует тренинги для людей с нарушениями слуха, чтобы помочь им освоить различные профессии и улучшить навыки трудоустройства. Поддержка людей с физическими ограничениями и их интеграция в общество является одним из основных направлений стратегии корпоративной социальной ответственности (КСО) Nar.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!