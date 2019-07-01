По случаю 26 июня - Дня Вооруженных сил Азербайджана, Nar осуществил очередной успешный проект. Так, при поддержке министерства обороны, мобильный оператор создал мобильный переговорный пункт в нескольких воинских частях, расположенных в прифронтовой зоне.

При помощи этой инициативы, оператор хочет помочь солдатам быть ближе к родным и близким, и всегда оставаться с ними на связи. Мобильные переговорные пункты, созданные Nar в воинских частях, позволят солдатам сколько угодно говорить с родными и близкими.

Отметим, что с целью порадовать солдат, стоящих на страже родины в праздничный день, и выразить им свое уважение, мобильный оператор организовал визит в одну из воинских частей, расположенных в прифронтовой зоне, чтобы встретиться с солдатами азербайджанской армии. Помимо этого, оператор подарил воинской части различные подарки, чтобы помочь в более эффективной организации свободного времени солдат.

В ходе встречи с солдатами, глава департамента по связям с общественностью Nar Азиз Ахундов отметил, что мобильный оператор с успехом осуществляет подобный проект совместно с министерством обороны уже второй год подряд: "Мы гордимся возможностью быть рядом с нашими солдатами в День Вооруженных сил. В прошлом году мы приняли участие в праздновании этого знаменательного дня вместе с родителями более 100 солдат, проходящих военную службу в приграничной зоне. В этом году, мы создали переговорные пункты Nar, чтобы сотни военнослужащих могли свободно общаться с родными и близкими. Оператор Nar, который всегда с особым вниманием относится к таким важным понятиям как привязанность к родине, считает своим долгом оказывать поддержку нашим солдатам. Мы желаем, чтобы наши солдаты, служащие этой благородной цели, делились радостью и хорошими новостями со своими близкими".

Отметим что в марте прошлого года, Nar вместе с министерством обороны организовал встречу более 100 родителей из различных районов страны с их сыновьями, проходящими службу в одной из частей прифронтовой зоны. Благодаря этой праздничной встрече, прошедшей при поддержке министерства обороны, родители получили возможность отпраздновать Новруз байрамы вместе со своими детьми, проходящими службу на фронте.

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