В Агентстве по развитию МСБ Азербайджана прошла встреча с предпринимателями торговли и общепита

С целью изучения влияния распространяемой в мире коронавирусной инфекции (COVİD-19) на работу местных предпринимателей в Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) была проведена очередная встреча с предпринимателями сфер общепита и торговли, сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство.

Во встрече приняли участие более 30 субъектов предпринимательства.

Председатель правления Агентства Орхан Мамедов отметил, что для изучения влияния распространяемой в мире коронавирусной инфекции (COVİD-19) на работу местных предпринимателей, функционирующих в различных секторах экономики, в частности, субъектов МСБ, Агентство встречается с ними и проводит соответствующие опросы.

Новость обновляется