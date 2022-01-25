В Азербайджане около 9 тыс. женщин прошли тренинги в центрах развития МСБ

В тренингах, проведенных центрами развития малого и среднего бизнеса (МСБ) в течение 2021 года, приняли участие около 9000 женщин-предпринимателей и женщин, желающих начать предпринимательскую деятельность.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана Орхан Мамедов во вторник на конференции "Роль женского предпринимательства в экономическом развитии Карабаха и Восточного Зангезура" в Баку.

Мамедов отметил, что агентство осуществляет соответствующие меры по содействию развитию женского предпринимательства.

"Для информирования женщин о сфере предпринимательства, инновациях в этой области, механизмах поддержки, изучения их мнений и предложений регулярно организуются просветительские мероприятия, тренинги, семинары и "круглые столы". В Общественном совете при агентстве также представлена Ассоциация развития женского предпринимательства в Азербайджане, одно из мероприятий Совета в прошлом году было посвящено теме "Женское предпринимательство: текущее состояние и перспективы". Одной из очередных мер поддержки стал проект "Моя школа", который осуществлялся в течение 2021 года совместно с Государственным агентством занятости и UAFA. В рамках проекта для 65 слушательниц экспертами были проведены тренинги по бизнесу и оказана поддержка в разработке бизнес-планов", - сказал он.

Кроме того, по словам Мамедова, в течение прошлого года трем женщинам-предпринимателям был предоставлен грант в рамках представленного ими проекта, четырем женщинам-предпринимателям - стартап-сертификат, который освобождает от налога на прибыль и подоходного налога на доходы от инновационной деятельности сроком на 3 года. 99 женщин-предпринимателей приняли участие в совместной германо-азербайджанской программе, реализуемой с целью изучения опыта передовых стран в сфере предпринимательства. 1 июня 2021 года в Хачмазском районе была проведена выставка-продажа ручных работ женщин-предпринимателей.