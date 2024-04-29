ПРООН готова взаимодействовать с Азербайджаном по всем направлениях "зеленой" экономики

Программа развития ООН (ПРООН) готова к сотрудничеству с Азербайджаном по всем направлениям, касающимся "зеленой" экономики, сообщает Day.Az.

Об этом говорилось на встрече 29 апреля министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова с исполняющей обязанности постоянного представителя ПРООН в Азербайджане Алессандрой Роккасалво.

Как отмечается в сообщении минэнерго, на встрече было рассмотрено развитие долгосрочных отношений стран в сфере технологий "зеленой" энергетики, широкого использования энергоэффективности.

"В ходе беседы были обсуждены меры по предстоящему повышению энергоэффективности в муниципалитетах, общественных зданиях, школах, а также деятельность "Фонда энергоэффективности", налаживание централизованного теплоснабжения с использованием возобновляемых источников энергии, подготовка и реализация "Национального плана электромобильности", - отмечено в сообщении.

Обсуждался статус реализации проектов по производству и экспорту энергии из ВИЭ, строительства региональных интерконнекторов "зеленой" энергетики.

"Отмечалось, что энергоснабжение освобожденных территорий будет основано на концепции "зеленой" энергетики, - сказано в сообщении минэнерго.

Также стороны обсудили возможности сотрудничества в связи с председательством Азербайджана на COP29.

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