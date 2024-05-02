Азербайджан участвует в обсуждениях по «зеленой» экономике в регионе ЦАРЭС в рамках ежегодного собрания АБР

В рамках ежегодного собрания Азиатского банка развития (АБР) в Тбилиси проходят обсуждения по "зеленой" экономике в регионе ЦАРЭС (Программа Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества).

Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend с места проведения мероприятия.

На панельных дискуссиях принимают участие представители правительств, партнеров по развитию и представители частного сектора для обсуждения роли регионального сотрудничества в укреплении связей ЦАРЭС с глобальными цепочками создания стоимости при продвижении климатической повестки дня.

Участники будут изучать возможности для мобилизации финансирования и поддержки подготовки региональных проектов, связанных с борьбой с изменениями климата.

Азербайджан на мероприятии представляет министр финансов, член Совета управляющих АБР Самир Шарифов.

Отметим, что тема 57-го ежегодного собрания, которое пройдет со 2 по 5 мая - "Мост в будущее".

Первое заседание Совета управляющих состоится 4 мая. Открытие ознаменует официальное начало ежегодного собрания. Это мероприятие, на котором присутствуют почетные гости из страны-организатора. С заявлениями выступят президент АБР Масацугу Асакава и министр финансов Грузии, председатель Совета управляющих АБР Лаша Хуцишвили.

Ежегодное собрание предоставляет управляющим АБР возможность рассмотреть вопросы развития и проблемы, стоящие перед Азиатско-Тихоокеанским регионом. К встрече регулярно присоединяются несколько тысяч участников, в том числе министры финансов, управляющие центральными банками, высокопоставленные правительственные чиновники, представители частного сектора, международных организаций и организаций гражданского общества, молодежи, научных кругов и средств массовой информации.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!