Трамп заявил, что ЕС получает огромную выгоду от торговли с США

Страны Европейского Союза негативно относятся к Соединенным Штатам, которые обеспечивают их защиту и предоставляют значительные преимущества в торговле. Об этом заявил Дональд Трамп, бывший президент и кандидат в президенты от Республиканской партии, в интервью Илону Маску, владельцу платформы X (ранее Twitter).

Как передает Day.Az, беседа транслировалась на сайте X.

"Я хорошо знаком с ЕС. Они получают огромные выгоды от торговли с США. Мы защищаем их в рамках НАТО. <...> А они не очень хорошо относятся к нашей стране", - отметил Трамп.

Он также подчеркнул, что "если объединить экономики" стран ЕС, они будут практически равны экономике США, однако Вашингтон тратит гораздо больше на коллективную оборону и помощь Украине.

"Что касается Украины, мы выделили $250 миллиардов, в то время как они лишь $71 миллиард. А нас отделяет от России океан", - добавил он.

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