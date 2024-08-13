Банк ABB объявляет о старте эксклюзивной кампании для владельцев Tam DigiCard Mastercard, которая будет проходить с 12 августа по 15 сентября 2024 года включительно. В течение этого периода клиенты, оформившие Tam DigiCard Mastercard, смогут получать кешбэк 10% на безналичные платежи.

Условия кампании:

В период кампании клиенты, использующие дебетовые карты Tam

DigiCard Mastercard для безналичных платежей, получат дополнительный кешбэк 10%.

Это предложение доступно для клиентов, оформивших дебетовую карту Tam DigiCard Mastercard впервые в период проведения кампании.

Кешбэк, заработанный в период проведения кампании, будет моментально зачислен на баланс клиента.

Платежи за коммунальные услуги, мобильную связь, налоги, таможенные сборы, государственные и страховые взносы, переводы финансовым организациям, кредитные выплаты, переводы с карт, уникальные и квази-наличные операции, снятие наличных, а также отмененные транзакции учитываться не будут.

Максимальная сумма кешбэка, которую клиент может получить на одну карту, составляет 10 AZN.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах Банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в Facebook.