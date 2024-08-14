Обнародован объем транспортировки нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан

Объем нефти, транспортированной в январе-июле по магистральным нефтепроводам в Азербайджане, снизившись на 1,32 процента, составил 22 млн 771 тыс. тонн.

Как сообщили Day.Az в Государственном статистическом комитете, 75,4 процента из этого объема прокачано по основному экспортному нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БTД), и за январь-июль текущего года транспортировка нефти по трубопроводу снизилась на 2,54 процента - до 17 млн 167 тыс. тонн.

За отчетный период 81,3 процента, или 13 952,5 тыс. тонн нефти, которая была прокачана по трубопроводу БTД, составила нефть, добываемая в Азербайджане, а 18,7 процента или 3 214,5 тыс. тонн - нефть, поступающая из Туркменистана и Казахстана.

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