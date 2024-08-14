Жители Польши передумали переходить на евро - доля сторонников отказа от национальной валюты в пользу общеевропейской в этой стране снизилась за год с 34,9 до 30,7 процента. Как передает Day.Az, об этом со ссылкой на данные исследования Фонда экономической свободы (FWG) "Поляки в отношении перспектив введения евро" пишет ТАСС.

При этом численность противников евро с 2023 по 2024 год увеличилась с 50,8 до 56,8 процента. Первый опрос о возможности перехода Польши на общеевропейскую валюту был проведен в 2002 году Minds&Roses, тогда за такую идею высказались 90 процентов поляков.

Авторы исследования отмечают, что мужчины активнее женщин поддерживают отказ от злотых - 34,1 против 28,5 процента. Одной из главных причин изменения взглядов населения на переход на евро эксперты назвали "пассивность в этом вопросе проевропейских политических объединений".

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