На COP29 ожидается принятие более 60 важных документов

В рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) предполагается принятие более 60 документов.

Как передает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил главный переговорщик COP29, замминистра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев в ходе панельной дискуссии в рамках семинара для СМИ по эффективной коммуникации "29 диалогов о климате: Дорога к COP29".

Отметив, что COP29 является крупномасштабным глобальным процессом, Ялчин Рафиев обнародовал программу 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

"11 ноября в Баку состоится церемония открытия COP29. 12-13 ноября состоится саммит представителей правительств. С 14 по 22 ноября уже будут тематические дни. В эти дни темы будут связаны с сельским хозяйством, продовольствием и другими сферами. Наряду с этим будут созданы официальные и неофициальные платформы. Нас радует конструктивный подход государств в этом вопросе.

Недавно в Шамахы были проведены неформальные консультации на уровне руководителей делегаций различных стран с целью обсуждения ключевых вопросов, стоящих в повестке дня COP29. Такие мероприятия будут организовываться постоянно до COP29. В целом, ожидается, что в рамках COP29, который пройдет с 11 по 22 ноября, будет принято более 60 документов по вопросам энергетики, сельскому хозяйству, технологиям и другим темам с участием более 20 официальных представителей. Это будет COP, где будет принято наибольшее количество документов среди последних пяти Конференций сторон", - сказал Я.Рафиев.

Упомянув, что в рамках COP29 будет принят документ о финансировании (Новая коллективная количественная цель в области климатического финансирования (New Collective Quantified Goal On Climate Finance - NCQG), Ялчин Рафиев сообщил, что этот документ является своего рода испытанием для большинства государств относительно сохранения важности Парижского соглашения.

"Если этот документ будет принят, все развивающиеся страны будут обеспечены необходимым финансированием, чтобы они могли финансировать свою собственную климатическую деятельность. Амбиции сейчас большие. Все государства считают, что для достижения цели в 1,5° C необходимо выбирать амбициозные цели, такие как сокращение выбросов и т. д. Но для реализации всей этой амбициозной деятельности необходимы финансы. Поэтому существуют три формы реализации - финансы, технологии, построение возможностей", - добавил он.

Отметим, что 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) пройдет в ноябре этого года в Азербайджане. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку станет центром мира и примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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