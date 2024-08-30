ОБСЕ запускает новые климатические инициативы в Центральной Азии

Источник: Агентство международной информации Trend

ОБСЕ уделяет особое внимание устойчивости к изменению климата в Центральной Азии посредством трансграничного сотрудничества,

Как передает Day.Az, об этом заявила генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид в эксклюзивном интервью Trend.

"Землетрясения, а также засуха, оползни и наводнения, усугубляемые изменением климата, являются основными угрозами в Центральной Азии. Эти факторы тормозят экономический рост, наносят ущерб инфраструктуре, замедляют прогресс в достижении ключевых экономических и социальных показателей и подрывают усилия по поддержанию безопасности и мира. Вот почему эффективное трансграничное управление водными ресурсами и сотрудничество в области снижения риска бедствий так важны для решения этих проблем, затрагивающих регион", - сказала она.

По ее словам, ОБСЕ представила новую инициативу, направленную на повышение устойчивости к изменению климата в Центральной Азии, поскольку регион сталкивается с растущими экологическими угрозами, усугубляемыми изменением климата.

ОБСЕ давно выступает за региональное сотрудничество в области управления трансграничными водными ресурсами и обеспечения безопасности. Генсек подчеркнула важность этого сотрудничества: "Эффективное трансграничное управление водными ресурсами имеет важное значение для создания стабильной и надежной основы для развития. Работая сообща, страны Центральной Азии могут создать надежную основу для решения общих экологических проблем".

К примеру, сотрудники организации на местах в Казахстане и Кыргызстане оказывают поддержку Межправительственной комиссии по водным ресурсам Чу-Таласа, предоставляя техническую экспертизу и способствуя диалогу. "Наша работа с Комиссией по водным ресурсам Чу-Таласа является ярким примером того, как региональное сотрудничество может привести к ощутимым улучшениям в области водной безопасности и управления водными ресурсами", - отметила она.

В Таджикистане офис ОБСЕ активно участвует в продвижении политики устойчивого орошения и очистки сточных вод в столице. "Устойчивое управление водными ресурсами имеет решающее значение для обеспечения долгосрочной экологической и экономической стабильности", - отметила генсек. "Наши инициативы в Таджикистане направлены на разработку и реализацию политики, которая принесет пользу региону в целом".

Новая инициатива будет направлена на повышение устойчивости к экологическим рискам и стихийным бедствиям в Центральной Азии и на Южном Кавказе. Хельга Шмид рассказала о целях инициативы: "Наш первый пилотный проект в Центральной Азии поможет нам определить конкретные потребности и разработать региональную дорожную карту по обеспечению готовности к стихийным бедствиям и реагированию на них. Эти совместные усилия объединят все пять стран Центральной Азии для совместного решения экологических проблем".

ОБСЕ также подчеркивает важность гендерного учета при принятии решений по вопросам водной безопасности. "Равное участие женщин в процессах принятия решений на высоком уровне имеет жизненно важное значение для достижения всеобъемлющих и эффективных решений", - добавила она.

"Наш комплексный подход к обеспечению безопасности предполагает как повышение готовности, так и развитие регионального сотрудничества", - сказала она. "Совершенствуя системы оповещения, механизмы раннего предупреждения и механизмы сотрудничества, мы можем лучше противостоять рискам, связанным с ухудшением состояния окружающей среды и стихийными бедствиями".

Хельга Шмид также отметила, что в последние годы ОБСЕ активно продвигает свою работу по обеспечению энергетической безопасности в Центральной Азии, постоянно расширяя усилия по решению возникающих проблем. Она подчеркнула важность сотрудничества между правительствами, частным сектором и гражданским обществом не только для расширения доступа к энергии, но и для защиты энергетических систем от возникающих угроз, включая растущее воздействие изменения климата.

"Наша цель - обеспечить, чтобы все заинтересованные стороны работали сообща над повышением устойчивости энергетических систем к новым угрозам", - сказала она. "Именно поэтому мы недавно запустили новаторский проект, который предусматривает масштабное моделирование климата для энергетического сектора во всем регионе до 2050 года. Эта инициатива является важным шагом в оказании помощи региону в адаптации к долгосрочным последствиям изменения климата".

Генсек также отметила усилия стран по переходу на более экологичную энергетику в соответствии с их обязательствами по Парижскому соглашению. "Мы полностью поддерживаем эти усилия, направленные на то, чтобы помочь странам достичь своих целей по переходу на более экологичную энергетику устойчивым и инклюзивным способом", - отметила она.

Что касается взаимосвязности, ОБСЕ привержена оказанию помощи заинтересованным сторонам в сфере торговли и транспорта в раскрытии всего потенциала региона как ключевого рыночного узла, соединяющего Европу и Азию. Генсек особо выделила одну из ведущих инициатив ОБСЕ - проект "зеленые" порты, который помогает отдельным портам на Каспийском и Черном морях получить сертификаты экологических портов, приведя их в соответствие с высшими международными экологическими стандартами.

"Лично я очень горжусь этой инициативой", - сказала она. "Я была рада лично вручить экологические сертификаты портам Курык в Казахстане и Туркменбаши в Туркменистане во время моих визитов в регион. Я была впечатлена работой, проделанной в Бакинском порту. В дальнейшем мы планируем и дальше укреплять устойчивость этих портов к прогнозируемым последствиям изменения климата".

ОБСЕ планирует расширить свою работу в области взаимодействия, содействуя упрощению процедур трансграничной торговли и транспорта, поддерживая региональное и межрегиональное экономическое сотрудничество и создавая межрегиональную платформу цифровой торговли.

"Мы считаем, что расширение сотрудничества по созданию надежной системы энергоснабжения и сети трансграничной торговли может значительно повысить доверие и способствовать укреплению безопасности в регионе", - заявила она. "Мы активно работаем над тем, чтобы наши инициативы приносили ощутимые результаты на местах, принося пользу миллионам людей по всему региону".

Шмид отметила усилия ОБСЕ по снижению воздействия портов на окружающую среду в Каспийском и Черноморском регионах, подчеркнув значительный прогресс, достигнутый за последние годы. "Когда я посетила порт Баку в июле прошлого года, я воочию увидела, к каким изменениям это приводит", - заявила она. ОБСЕ использует передовые технологии, позволяющие портам отслеживать различные факторы окружающей среды, что позволяет им адаптировать свою деятельность к достижению амбициозных целей в области устойчивого развития.

ОБСЕ также содействует расширению сотрудничества в области климата по всей Центральной Азии, привлекая к этому такие города, как Астана, Ашхабад и Ташкент. Шмид подчеркнула важность городских районов в решении климатических проблем, учитывая, что большая часть населения планеты в настоящее время проживает в городах. Организация работает над разработкой устойчивых, жизнестойких и инновационных городских решений, обмениваясь знаниями и передовым опытом через границы, чтобы обеспечить хорошую подготовку Центральной Азии к будущему.

Усилия ОБСЕ отражают более широкую приверженность трансграничному сотрудничеству как центральной стратегии преодоления проблем, связанных с изменением климата. Шмид отметила: "Другого пути просто нет. ОБСЕ вносит свой вклад в обеспечение благополучия граждан во всем регионе ОБСЕ".

Хельга Шмид подчеркнула острую необходимость трансграничного сотрудничества для решения многогранных проблем, с которыми сталкиваются Центральная Азия и Южный Кавказ. "Проблемы, с которыми мы сталкиваемся, выходят за рамки национальных границ. Поэтому наши решения должны объединять сообщества, границы и нации", - заявила она, подчеркнув, что ни одна страна не может в одиночку справиться с такими проблемами, как изменение климата, продолжающиеся конфликты или региональная нестабильность.

Генсек подчеркнула приверженность ОБСЕ укреплению регионального сотрудничества. "Объединение усилий государств для решения общих проблем безопасности лежит в основе миссии ОБСЕ. Это особенно актуально для Центральной Азии и Южного Кавказа", - отметила она. Хельга Шмид высоко оценила усилия ОБСЕ по продвижению и зачастую инициированию регионального сотрудничества для решения общих проблем.

Одним из заметных достижений, упомянутых ею, стал запуск регионального формата экологического диалога на Конференции ОБСЕ высокого уровня по изменению климата, состоявшейся в Вене 7 июля 2023 года. Этот новый формат "5+1" доказал свою эффективность в укреплении региональных партнерств, и в 2023 году состоялись последующие встречи с участием министров иностранных дел, а в марте 2024 года - министров окружающей среды.

Подчеркивая важность инклюзивности, Шмид отметила, что охрана и защищенность не могут быть достигнуты без привлечения различных точек зрения. "ОБСЕ стремится предоставлять молодым людям и женщинам платформы для внесения вклада в региональную безопасность", - сказала она. Посредством модельных конференций, летних школ и инициатив, таких как инициатива "Молодые женщины за мир" для Центральной Азии, ОБСЕ работает над расширением прав и возможностей молодых женщин и мужчин в области миростроительства и разрешения конфликтов.

Хельга Шмид выразила гордость за эти усилия и подтвердила приверженность ОБСЕ обеспечению устойчивого и мирного будущего региона. "Наша работа в Центральной Азии и на Южном Кавказе продолжается, и мы сосредоточены на создании более безопасной региональной среды сотрудничества", - сказала в заключение генсек.

С первой частью интервью с Генеральным секретарем ОБСЕ можно ознакомиться по ссылке.