Источник: Агентство международной информации Trend

COP29 в Азербайджане станет одним из важнейших событий 2024 года.

Как передает Day.Az, об этом в эксклюзивном интервью Trend заявила генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид.

"COP29 станет одним из самых важных событий в этом году, и именно поэтому мы планируем принять в нем участие, представив наши результаты и инициативы, когда речь заходит о климате и безопасности. Изменение климата является определяющей проблемой нашего времени, и ОБСЕ обладает уникальными возможностями для устранения связанных с ним рисков", - сказала она.

Шмид подчеркнула роль организации в объединении усилий стран всего региона для принятия конкретных мер по борьбе с многогранными угрозами, создаваемыми изменением климата.

Она упомянула, что изменение климата действует как "множитель рисков", усугубляя существующие проблемы в регионе.

"Благодаря нашему физическому присутствию на местах во многих странах, ОБСЕ находится в уникальном положении, позволяющем объединить страны со всего региона и предпринять конкретные действия, чтобы помочь справиться с этими вызовами", - отметила генсек.

Недавним примером этого стала инициатива ОБСЕ, предпринятая в марте 2024 года в Ашхабаде.

Работа ОБСЕ направлена на устранение потенциальных рисков для безопасности, связанных с изменением климата, путем повышения осведомленности о его масштабах и последствиях, пояснила генсек. Организация тесно сотрудничает с правительствами, экспертами и гражданским обществом, чтобы повысить их способность адаптироваться к этим вызовам.

По мере приближения COP29 ОБСЕ продолжает взаимодействовать с государствами-участниками по вопросам климатической безопасности. Шмид подчеркнула растущее участие организации, отметив, что ОБСЕ получила статус наблюдателя на COP28, поддержала павильон Центральной Азии и провела мероприятие, посвященное региональному сотрудничеству и климатической безопасности. В июле генсек посетила Баку, чтобы обсудить приоритеты Азербайджана как председателя на COP29 и изучить, как ОБСЕ может внести дальнейший вклад в глобальные усилия по борьбе с изменением климата.

Далее Хельга Шмид отметила, что ОБСЕ продолжает активно взаимодействовать с Азербайджаном и Арменией в вопросе мирной повестки.

"На протяжении всего моего пребывания на посту генерального секретаря мы работали над различными идеями и шагами, направленными на продвижение политического процесса к достижению устойчивого мира, который так важен после многих лет конфронтации и человеческих страданий. ОБСЕ, и в частности Секретариат, продолжает активно работать в обеих странах посредством политического диалога и проектов. Я убеждена, что опыт ОБСЕ и меры по укреплению доверия могут способствовать тому, чтобы прочный мир наконец стал реальностью", - добавила она.