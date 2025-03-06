В Азербайджане увеличилось число страхователей

В январе 2025 года количество страхователей в системе индивидуального учета увеличилось на 8 155 единиц, или на 0,39%, составив 2 123 071 единиц.

Об этом сообщает Day.Az, со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты населения.

Количество зарегистрированных страхователей возросло на 1 868 среди юридических лиц, на 5 895 среди физических лиц и на 392 среди землевладельцев.