https://news.day.az/economy/1734802.html В Азербайджане увеличилось число страхователей В январе 2025 года количество страхователей в системе индивидуального учета увеличилось на 8 155 единиц, или на 0,39%, составив 2 123 071 единиц. Об этом сообщает Trend, со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты населения.
В Азербайджане увеличилось число страхователей
В январе 2025 года количество страхователей в системе индивидуального учета увеличилось на 8 155 единиц, или на 0,39%, составив 2 123 071 единиц.
Об этом сообщает Day.Az, со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты населения.
Количество зарегистрированных страхователей возросло на 1 868 среди юридических лиц, на 5 895 среди физических лиц и на 392 среди землевладельцев.
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