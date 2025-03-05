Google назвала сроки выхода Android 16
Американская корпорация Google выпустит новую версию операционной системы (ОС) для смартфонов Android раньше намеченного срока. Об этом сообщает издание Android Police, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Журналисты медиа пообщались с представителями IT-гиганта на выставке MWC 2025 в Барселоне. Руководитель проекта Android Самир Самат назвал ориентировочные сроки выхода новой версии ОС - июнь 2025 года. По его словам, инженеры компании работают над тем, чтобы представить публичную версию системы в начале лета.
По словам журналистов издания, обычно Google выпускала финальную версию Android не раньше августа. Самат рассказал, что у корпорации появилась возможность сделать это раньше из-за изменений в структуре и производственном процессе. Представитель корпорации отметил, что раньше разработчики работали над разными направлениями ОС, а затем объединяли свои наработки - в этот раз они изначально работают сообща.
"Есть много пользователей, которым нужна более быстрая функциональность ОС, и они хотят, чтобы мы обновлялись чаще", - заявил Самат. По его словам, обновления начали выходить регулярнее, чем обычно, также есть возможность быстрее исправлять ошибки в системе.
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