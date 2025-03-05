В Кыргызстане задержали группу террористов
Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстане задержали 30 человек, которые планировали совершение террористических актов против чиновников, сотрудников спецслужб и правоохранительных органов.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.
"На территории Кыргызской Республики задержаны 30 сторонников подпольной террористической ячейки. Основной целью данной радикальной группы являлось совершение так называемого джихада против конституционного строя, а также планирование террористических акций в отношении чиновников, сотрудников спецслужб и правоохранительных органов", - говорится в сообщении.
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