В Кыргызстане задержали группу террористов

Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстане задержали 30 человек, которые планировали совершение террористических актов против чиновников, сотрудников спецслужб и правоохранительных органов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

"На территории Кыргызской Республики задержаны 30 сторонников подпольной террористической ячейки. Основной целью данной радикальной группы являлось совершение так называемого джихада против конституционного строя, а также планирование террористических акций в отношении чиновников, сотрудников спецслужб и правоохранительных органов", - говорится в сообщении.