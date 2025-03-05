Caviar представила один из самых дорогих iPhone в мире

Международный бренд Caviar, известный своими люксовыми кастомизациями смартфонов, представил в своем новом шоуруме в Дубае коллекцию эксклюзивных iPhone, среди которых особое место занимают модели из золота и инкрустированные настоящим турбийоном. Цены на эти произведения искусства в мире смартфонов в десятки раз превышают стоимость стандартных моделей Apple. Об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе Caviar, передает Day.Az.

В новом пространстве представлены флагманские коллекции, такие как Tourbillon Carbon Gold и Skeleton Gold Black из серии Grand Complications. Доступ в шоурум Caviar в Дубае осуществляется исключительно по предварительной записи, что гарантирует клиентам приватную и персонализированную атмосферу при выборе устройств.

Главной звездой коллекции стал Tourbillon Carbon Gold - один из самых дорогих iPhone, когда-либо представленных в ОАЭ и, следовательно, в мире. Уникальность этого смартфона заключается в интеграции настоящего турбийона - сложнейшего часового механизма, разработанного для компенсации влияния гравитации на точность хода. Caviar впервые в мире воплотил подобную технологию в мобильном устройстве, совершив революцию в индустрии люксовых гаджетов.

В ассортименте Caviar представлены и другие роскошные модели. Цена на iPhone Contour начинается от $8 630, в то время как флагманский iPhone 16 Pro Max Tourbillon Carbon Gold оценивается более чем в $14 630. Модель Ultra Gold iPhone 15 Pro Max доступна по цене от $9 490.