Пожар на НПЗ в Баку

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступило сообщение о пожаре на территории нефтеперерабатывающего завода, расположенного в Низаминском районе города Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, на место происшествия направлены силы Государственной службы противопожарной охраны ведомства.

В настоящее время принимаются меры по тушению пожара.

Будет предоставлена дополнительная информация.