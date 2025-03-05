https://news.day.az/society/1734574.html Пожар на НПЗ в Баку - ВИДЕО На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступило сообщение о пожаре на территории нефтеперерабатывающего завода, расположенного в Низаминском районе города Баку. Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, на место происшествия направлены силы Государственной службы противопожарной охраны МЧС.
Пожар на НПЗ в Баку - ВИДЕО
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступило сообщение о пожаре на территории нефтеперерабатывающего завода, расположенного в Низаминском районе города Баку.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, на место происшествия направлены силы Государственной службы противопожарной охраны ведомства.
В настоящее время принимаются меры по тушению пожара.
Будет предоставлена дополнительная информация.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре