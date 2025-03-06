Состоялись очередные матчи 1/8 финала лиги чемпионов УЕФА

В Лиге чемпионов УЕФА состоялись очередные матчи 1/8 финала.

Как сообщает Day.Az, "Интер" на выезде уверенно обыграл "Фейеноорд".

"Бавария" на "Альянц Арене" разгромила леверкузенский "Байер" со счетом 3:0, "Бенфика" также дома минимально проиграла "Барселоне", при этом каталонцы больше часа играли в меньшинстве.

В центральной встрече вечера "Ливерпуль" на выезде со счетом 0:1 обыграл "ПСЖ", хотя матч прошел в условиях тотального доминирования парижан.

Лига чемпионов УЕФА

1/8 финала, первые игры

5 марта

21:45. "Фейеноорд" (Нидерланды) - "Интер" (Италия) - 0:2

00:00. "ПСЖ" (Франция) - "Ливерпуль" (Англия) - 0:1

00:00. "Бавария" (Германия) - "Байер 04" (Германия) - 3:0

00:00. "Бенфика" (Португалия) - "Барселона" (Испания) - 0:1