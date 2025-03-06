Состоялись очередные матчи 1/8 финала лиги чемпионов УЕФА
В Лиге чемпионов УЕФА состоялись очередные матчи 1/8 финала.
Как сообщает Day.Az, "Интер" на выезде уверенно обыграл "Фейеноорд".
"Бавария" на "Альянц Арене" разгромила леверкузенский "Байер" со счетом 3:0, "Бенфика" также дома минимально проиграла "Барселоне", при этом каталонцы больше часа играли в меньшинстве.
В центральной встрече вечера "Ливерпуль" на выезде со счетом 0:1 обыграл "ПСЖ", хотя матч прошел в условиях тотального доминирования парижан.
Лига чемпионов УЕФА
1/8 финала, первые игры
5 марта
21:45. "Фейеноорд" (Нидерланды) - "Интер" (Италия) - 0:2
00:00. "ПСЖ" (Франция) - "Ливерпуль" (Англия) - 0:1
00:00. "Бавария" (Германия) - "Байер 04" (Германия) - 3:0
00:00. "Бенфика" (Португалия) - "Барселона" (Испания) - 0:1
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