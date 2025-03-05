https://news.day.az/society/1734689.html Состоялось очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана Сегодня состоялось 3-е заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджанской Республики, было рассмотрено более 100 обращений. Как передает Day.Az, об этом в среду в ответ на запрос Trend сообщил член Комиссии Рашад Меджид.
Состоялось очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана
Сегодня состоялось 3-е заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджанской Республики, было рассмотрено более 100 обращений.
Как передает Day.Az, об этом в среду в ответ на запрос Trend сообщил член Комиссии Рашад Меджид.
Он отметил, что каждое обращение было рассмотрено и в результате голосования были приняты решения.
"Комиссия продолжит работу в последующие недели", - добавил Рашад Меджид.
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