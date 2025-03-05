Состоялось очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана

Сегодня состоялось 3-е заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджанской Республики, было рассмотрено более 100 обращений.

Как передает Day.Az, об этом в среду в ответ на запрос Trend сообщил член Комиссии Рашад Меджид.

Он отметил, что каждое обращение было рассмотрено и в результате голосования были приняты решения.